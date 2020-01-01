План действий на уикенд: Vivienne Mort, Баста и стендап

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План действий на уикенд /facebook.com/vivienne.mort/

Предпоследние майские выходные будут скрашены отличными онлайн-мероприятиями, среди которых и концерты, и лекции, и презентации. Но еще в этот уикенд пройдет стендап-шоу в Киеве, которое станет одним из первых событий, запустившихся во время адаптивного карантина.

Vivienne Mort

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Украинская группа перенесла свой прощальный тур, но один концерт все-таки состоится. Он пройдет в прямом эфире в рамках проекта Культура Объединяет с журналом СЛУХ. И станет для него завершающим.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/hBfXDoQfV_M). 23 мая, 20:30.

Культура Объединяет /Скриншот с YouTube

Подпольный стендап

Тот самый стендап, который наконец-то пройдет не в Сети, а на открытом воздухе в Киеве! Комики из Подпольного будут шутить, рассказывать отличные истории и дарить хорошее настроение. Приобреcти билеты можно только онлайн, а из автомобиля выходить строго запрещено!

Где? Автокинотеатр Kinodrom (ул. Довженко, 4). 23 мая, 19:00. Цена: от 400 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

Наш Формат на Книжном Арсенале

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Фестиваль перенесли на 2021-ый, но его онлайн-аналог продолжается и на этих выходных. За два дня пройдут дискуссии о первом томе мемуаров Карла Маннергейма, о судьбе книжного бизнеса, а также презентация книг ProZorro. Сделать невозможное в украинское власти и Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток от Александра Михеда.

Где? Facebook Наш Формат (facebook.com/NashFormat). 23-24 мая, 15:00 и 18:00.

Книжный Арсенал /facebook.com/NashFormat/

Live stream: Sunrise, Entree, NOVI

Большой воскресный концерт, который продлится три часа с тремя полноценными сетами от украинских артистов. На этот раз играть будут power-metal-группа Sunrise, коллектив Алексея Шманева Entree и киевские moder rock-музыканты NOVI.

Где? Facebook Ukrainian Main Stream (facebook.com/UkrainianMainStream). 24 мая, 19:00.

Sunrise, Entree, NOVI /facebook.com/events/1160624774270282/

Sheetel. Red Session

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Фронтмен группы Sheetel & the Good Stuff составил новую программу, которую никогда нельзя будет услышать на концертах его коллектива. Вместе с ней он выступит на онлайн-концерте со своей студии, где будет музыка фортепиано и потрясающий вокал.

Где? YouTube (youtube.com/channel/UCK6j19uak-nQ_qbMGTuoqdg). 24 мая, 22:00.

Sheetel /facebook.com/events/546838752675336/

Музыкальный марафон Не выходи из комнаты

Этот онлайн-марафон посвящен 80-летию знаменитого поэта Иосифа Бродского. В течение дня здесь выступят Александр Васильев из группы Сплин, Баста, Noize MC, Диана Арбенина и другие.

Где? YouTube (youtu.be/10E-AtMpb3o). 24 мая, 14:00.

Музыкальный марафон /Скриншот с YouTube

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix