План действий на первомайский уикенд: Alyona Alyona, Настя Каменских и Дмитрий Маликов

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План действий на уикенд /instagram.com/kamenskux

Шашлыки, природа и прочие празднования майских праздников на открытом воздухе на этот раз отменяются. Зато в онлайн-пространстве все эти три дня будут проходить разнообразные мероприятия, информацию о которых уже собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net.

GRAI - Шоу театральной импровизации

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Уже в пятницу можно будет насладиться импровизационным шоу, на котором зритель будет частью команды, задающим темы для актеров. Это будут яркие и незабываемые эксперименты, а происходящее каждый раз будет уникальным.

Где? Ukrainian Main Stream (facebook.com/UkrainianMainStream). 1 мая, 20:00.

GRAI /facebook.com/events/1107496692960207/

Тараканы!

Знаменитая рок-группа была и в Украине с концертами, и уже выступала в прямом эфире за время карантине. В пятницу они повторят свое шоу, радуя музыкой, драйвом и настроением!

Где? YouTube-канал группы (youtube.com/user/TarakanyRu). 1 мая, 20:00.

Тараканы /instagram.com/tarakany_ru

Большой звездный онлайн-концерт

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Шоу в поддержку благотворительного проекта Дари Воздух (Даруй Повітря), цель которого - сбор денег на 24 аппарата ИВЛ. Уже в субботу на стриме выступят Alyona Alyona, Калуш, Настя Каменских и группа СКАЙ.

Где? Сайт концерта (dp2020.com.ua). 2 мая, 19:00.

Дари Воздух /Facebook

Дмитрий Маликов

Эти праздничные выходные максимально наполнены музыкой, и это доказывают множество концертов. Одним из тех, кто выступит со своими лучшими и любимыми многими песнями, станет легендарный Дмитрий Маликов.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/dmalikov). 2 мая, 17:00.

Дмитрий Маликов /instagram.com/dmitriy_malikov

DAKOOKA

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Одна из самых интересных поп-исполнительниц Украині, участвовавшая в Голосе страны, выступит на стриме в рамках проекта Культура объединяет на канале журнала СЛУХ. Она не только споет свои песни, но и ответит на вопросы зрителей.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/e23AYM09Ct0). 2 мая, 20:30.

Dakooka /Скриншот с YouTube

Золотая Дзига-2020

В этом году церемония награждения национальной кинопремии Золотая Дзига пройдет в режиме онлайн. Уже в воскресенье у всех желающих будет возможность узнать, какие украинские фильмы, актеры и так далее стали лучшими в этом году. И все это будет разбавлено интерактивной программой и множеством сюрпризов.

Где? Сайт украинской киноакадемии (dzygamdb.com/uk). 3 мая, 19:00.

Золотая Дзига /facebook.com/events/630350217542969

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось новое фото со съемок Аватара 2