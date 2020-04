План действий на уикенд: Билли Айлиш, Пол Маккартни и Леонид Агутин

Поделись







План действий на уикенд /Getty Images

Пасхальные выходные в этом году проводить придется не на природе, а дома, где также можно будет посмотреть церковные служения по ТВ. А скрасить досуг праздничного уикенда 18, 19 и 20 апреля помогут онлайн-мероприятия, которые собрала в одну подборку редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Max Tovstyi & Olha Havrylenko

Субботний онлайн-концерт отечественных музыкантов, которые сыграют прямо со своей студии. Макс Товстый и Ольга Гавриленко вместе исполнят свои лучшие песни, а также несколько каверов.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/2160398174106802). 18 апреля, 20:00.

Max Tovstyi & Olha Havrylenko /facebook.com/events/2160398174106802/

One World: Together At Home

Мы не ошибемся, если назовем этот музыкальный онлайн-фестиваль самым масштабным за все время карантина. Он организован в поддержку борьбы с коронавирусом, а выступят на нем Билли Айлиш, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Крис Мартин, Джон Ледженд и десятки других всемирно известных музыкантов. Куратор мероприятия - Леди Гага.

Где? Сайт фестиваля (globalcitizen.org/en/togetherathome). 18 апреля, 22:00.

Леонид Агутин

В субботу также вживую можно будет услышать знаменитого певца и музыканта Леонида Агутина. Он даст большой онлайн-концерт, на котором исполнит свои главные хиты, а также просто порадует особой атмосферой.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/lagutin). 18 апреля, 17:00.

Леонид Агутин /instagram.com/agutinleonid

The Killers

Знаменитая инди-рок-группа из Лас-Вегаса, существующая с 2001-го года, тоже не отстает от своих коллег в плане концертов. Они выйдут в прямой эфир в воскресенье, отыграют концерт, а также пообщаются с фанатами.

Где? Instagram группы (instagram.com/thekillers). 19 апреля, 20:00.

The Kiilers /instagram.com/thekillers

Танцы на карантине

Важно не забывать, что на самоизоляции можно также заниматься физическими упражнениями. Одними из них могут стать танцы. Поэтому уже в это воскресенье все желающие смогут присоединиться к онлайн-занятию.

Где? Facebook занятий (facebook.com/events/2787216391393539). 19 апреля, 18:00.

Танцы /facebook.com/events/2787216391393539/

Литкурьер. Чтение вслух

Онлайн-чтения от известных украинских писателей продолжаются на BookForum. В грядущих понедельник, который также стал праздничным выходным, прямой эфир проведет Александра Михеда.

Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). 20 апреля, 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Окно в Париж. Кавер на Андреевском

В понедельник квартет Impressio и Анна Зарецкая проведут большой онлайн-концерт. На нем они споют песни великих Шарля Азнавура, Мишеля Леграна, Джо Дассена и других музыкантов.

Где? Facebook квартета (facebook.com/ImpressioBand). 20 апреля, 19:00.

Хиты французской эстрады /facebook.com/ImpressioBand/

