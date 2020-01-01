План действий на уикенд: Little Big, Straytones и украинское кино

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План действий на уикенд /instagram.com/littlebigband/

Новые выходные снова придется провести на карантине в самоизоляции. Но все это не так страшно, когда есть онлайн-мероприятия, на которых можно и развлечься, и оторваться, и заняться самообразованием. Выбирать только вам, а редакция сайта Afisha.bigmir.net уже собрала лучшие из тех, что пройдут 11-12 апреля.

Little Big

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Популярная группа постоянно взрывает Сеть, чарты и ТОПы своими хитами и клипами, а на их концертах всегда невероятный драйв и энергия. И на этот раз они выступят в прямом эфире с лучшими своими треками.

Где? Instagram группы (в нем ссылка на трансляцию) (instagram.com/littlebigband). 11 апреля, 20:00.

Little Big /instagram.com/littlebigband/

Jony

Автор хитов Комета и Ты меня пленила не забывает о своих фанатах, которых уже стало очень много. Все дело в том, что его песни и за душу берут, и качают. А уже в субботу у всех желающих будет возможность попасть на его концерт, который пройдет в Сети.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/jony). 11 апреля, 17:00.

Jony /instagram.com/jony.me

Лекция про современное украинское кино

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Украинский кинематограф за последние годы очень изменился, причем в лучшую сторону. Сегодня у зрителей есть возможность выбрать жанры, тематику и даже пополнить список любимых актеров отечественными звездами. В воскресенье лектор Станислав Тарасенко проведет лекцию с диалогом о современном кино в Украине, во время которой вы узнаете много нового и интересного.

Где? ukrainiancinema.ticketforevent.com (после покупки билета будет доступна ссылка на эфир). 12 апреля, 17:00. Цена: от 100 гривен.

Лекция /facebook.com/events/217159189605881/

Music & Talks: Straytones

Украинская психоделик-рок-группа Straytones должна была выступить с концертом в это воскресенье в HVLV. Но из-за карантина ребята отправляются в онлайн-пространство, где будут раскачивать фанатов своей музыкой, общаться с ними и пить коктейли в прямом эфире.

Где? Facebook концерта (facebook.com/events/3426337220715405). 12 апреля, 20:00.

Straytones /facebook.com/events/3426337220715405/

Спектакль 9 ночей

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Онлайн-премьера постановки, основанной на пьесе История медвежат панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте от Матея Вишнека. Попасть на трансляцию мистической и парадоксальной премьеры можно запросто - нужно просто купить билеты.

Где? На сайтах продажи билетов (после покупки будет доступна ссылка на эфир). 12 апреля, 19:00. Цена: от 75 гривен.

Спектакль /Facebook

Ранее сообщалось о том, что Наоми Уоттс пережила нервный срыв из-за карантина