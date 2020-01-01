План действий на уикенд: Тараканы, Джим Джармуш и фестиваль

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План действий на уикенд /instagram.com/tarakany_ru

На грядущих карантинных выходных можно скрасить время просмотром фильмов и сериалов, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net часто советует, а можно посетить мероприятия, которые проходят онлайн. И лучшие из них мы собрали в этой подборке.

Литкурьер. Чтение вслух

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Проект Литкурьер с отечественными авторами, читающими свои произведения, должен был закончиться, но его решили продлить из-за дальнейшего карантина. Так что уже в субботу можно будет насладиться стихами от Галины Крук.

Где? Facebook BoofForum (facebook.com/lviv.bookforum). 4 апреля, 20:30.

Онлайн-чтение /facebook.com/lviv.bookforum/

Тараканы

Знаменитая панк-рок группа также скрасит своим мощным выступлением эти выходные. Они выйдут в прямой эфир и споют свои главные хиты в рамках проекта СТРИМительный LIVE.

Где? Сайт Punk.ru. 4 апреля, 16:04.

Тараканы /instagram.com/tarakany_ru

Дмим Джармуш не умирает!

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Один из главных режиссеров современности, настоящий мастер Джим Джармуш - именно о нем будет субботняя онлайн-лекция. Точнее, о его новом фильме Мертвые не умирают. А проведет ее киноман Станислав Тарасенко.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/526380771608964). 4 апреля, 17:00. Цена: от 100 гривен.

Лекция /facebook.com/events/526380771608964/

Фестиваль From-To Music Fest

Музыкальный фестиваль от Капеллы имени Ревуцкого, который проходит в течение нескольких дней. Здесь будет онлайн трансляция гала-концерта при участии квартета Impressio, лауреатов фестиваля и хора мальчиков и юношей.

Где? Facebook Капеллы Ревуцкого (facebook.com/revutsky.choir). 4-5 апреля, 19:00.

Фестиваль /facebook.com/revutsky.choir/

Танцы на карантине

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Проводя время на карантине, важно не забывать и о своем физическом состоянии. Именно для его поддержания и будут проводиться бесплатные занятия по танцам.

Где? Facebook занятий (facebook.com/events/2787216391393539). 5 апреля, 18:00.

Танцы /facebook.com/events/2787216391393539/

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