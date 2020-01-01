План действий на уикенд: Саша Чемеров, онлайн-фестиваль и София Андрухович
Последний мартовский уикенд припадает на карантин, поэтому киевляне и все остальные украинцы вынуждены оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и чем-нибудь себя занимать. С последним отлично помогают онлайн-мероприятия, которые пройдут и в эти выходные.
TINIE
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Популярный британский рэпер эксклюзивно для Songkick даст большой сольный концертах в социальных сетях, который пройдет в прямом эфире. Он будет доступен для фанатов со всего мира, однако из-за разницы во времени удобно будет смотреть не всем.
Где? Instagram Songkick (instagram.com/songkick/). 28 марта, 9:00.
Akute, Palina и Intelligency
Большой онлайн-концерт с белорусскими музыкантами, которые выступят в прямом эфире уже в эту субботу. На импровизированной сцене соберутся Akute, Palina и Intelligency, которые сделают первый выходной ярче и насыщеннее.
Где? YouTube-канал TUT (youtube.com/watch?v=B0ylaBmetpE). 28 марта, 19:00.
Карантин Live
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Онлайн-журнал СЛУХ продолжает серию концертов от украинских музыкантов дальше, а уже в субботу выступит Саша Чемеров. Он - автор хитов Quest Pistols, АГОНЬ и Артура Пирожкова, а также играет в группе The Guitas. А вот кто выступит в воскресенье, будет известно немного позже.
Где? YouTube-канал СЛУХ (https://youtu.be/CJ5EaQTi-Z8). 28-29 марта, 20:00.
Онлайн-фестиваль ВільнОсвіта
Это мероприятия должно было состоятся в режиме оффлайн, но карантин вынудил перенестись в интернет-пространство. Здесь лучшие спикеры в сфере свободного образования расскажут об отношениях детей и родителей, альтернативном образовании и выборе своего дальнейшего пути.
Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/218693829536109). 28-29 марта, 17:00.
Литкурьер
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Мы уже писали об онлайн-чтениях известных украинских авторов от BookForum, в которых принимали участие Сергей Жадан и другие. А уже в воскресенье писательница София Андрухович в прямом эфире расскажет о своем новом романе Амадоке и даже прочтет несколько отрывков.
Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). 29 марта, 20:30.
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