Куда поехать на 8 марта в Украине на пару дней: ТОП-10 идей на выходные

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Куда поехать в Украине на 8 марта /Depositphotos

8 марта - особенный и светлый весенний праздник, которые выпадает на улучшение погоды, а разбавляет его хорошее и романтическое настроение. Отметить его можно на мероприятиях, а можно поехать в разные уголки нашей страны, где можно прекрасно провести время.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда поехать на 8 марта в Украине на пару дней.

Цветущий весенний Львов

Львов /Depositphotos

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Конечно, в одном из самых красивых городов Украины в любое время года можно с удовольствием проводить время, но ведь в марте уже теплеет, поэтому можно не спеша прогуляться по центральным европейским улочкам, полюбоваться архитектурой, подняться на Ратушу, сходить в парки, ну и, конечно же, посетить прославенные кафе и рестораны, а также попробовать вкуснейший кофе.

Примерная цена за тур выходного дня: от 780 гривен.

Туннель влюбленных - Клевань

Клевань /Depositphotos

Одно из самых романтических и красивых мест во всем мире находится именно в Клевани в Ровенской области. Это длинный и прекраснейший туннель из растений, который меняет свой цвет в зависимости от времени года, но всегда остается зрелищным и романтическим местом, которое идеально подходит для путешествия вместе с любимым человеком.

Примерная цена за тур выходного дня: от 650 гривен.

Одесса - теплая жемчужина

Одесса /Depositphotos

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Покупаться в море, скорее всего, в праздничный уикенд все еще не удастся, зато насладиться его видом однозначно можно! Но помимо морских пейзажей город наполнен прекрасной архитектурой, вкусной едой, а также в нем проходят интереснейшие экскурсии.

Примерная цена за тур выходного дня: от 2000 гривен.

Романтический Каменец-Подольский

Каменец-Подольский /Depositphotos

Этот небольшой город на Западе Украины точно подарит романтическое настроение, а прогуливаться по нему вряд ли надоест, ведь он наполнен статуями, достопримечательностями, а главное - крепость в старом городе. Погулять там можно в любое время дня, а также посетить экскурсию, которая будет познавательно.

Примерная цена за тур выходного дня: от 950 гривен.

Уютные Черновцы

Черновцы /Depositphotos

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Прекрасная столица Буковинского края, наполненная отличными пейзажами, уютными заведениями с вкусной едой и напитками, а также невероятной архитектурой. Здесь можно прогуляться, насладившись видами, можно устроить романтический ужин, а можно посетить самые разные места.

Примерная цена за тур выходного дня: от 2000 гривен.

Бакота - Маленький рай

Бакота /Depositphotos

Это затопленное село на Днестре, расположенное в 55 километрах от Каменец-Подольска (поэтому туры совпадают с этим городом). Полвека назад его покинули хозяева и сейчас Бакота - это двухсоткилометровое водохранилище. Здесь романтично, уютно и тихо, а посетить его стоит, особенно, если вы собрались в Каменец-Подольский.

Примерная цена за тур выходного дня: от 1650 гривен (вместе с Каменец-Подольским).

Горнолыжный курорт в Карпатах

Карпаты /Depositphotos

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Многие, конечно, едут в Карпаты, в Буковель именно зимой, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, посетить экскурсии или даже подняться на горы. Но сделать все это можно и в начале марта. Кроме этого, можно посетить водопады, скалы, сувенирный рынок и прочие месьа.

Примерная цена за тур выходного дня: 2300 гривен.

Гастрономическая Полтава

Полтава /Facebook

А вот на Полтавщину стоит отправиться, если вы любите вкусно поесть, а особенно, если вам по душе национальные блюда. В полтавских ресторанах из очень много, да и разнообразием они удивляют. Но также здесь можно подняться на Иванову гору, заглянуть в музей-усадьбу Котляревского, прогуляться к полю Полтавской битвы и сфотографироваться на фоне разных других достопримечательностей.

Примерная цена за тур выходного дня: 1500 гривен.

Вилково - украинская Венеция

Вилково /Depositphotos

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Можно, конечно, полететь в настоящую Венецию, но у нас в Украине есть и своя, та, что может окунуть в царство природы. Это город на воде, на котором есть красивые островы, каналов, церквей, а также Нулевой километр - место, где Дунай впадает в море. Также здесь можно попробовать местное вино, поплавать на лодках и посетить церкви.

Примерная цена за тур выходного дня: от 800 гривен.

Киев - прекрасная столица Украины

Киев /Depositphotos

В Киеве точно есть где разгуляться - огромное количество заведений, парков, достопримечательностей, церквей и соборов, площадей, пейзажей, памятников и многого другого. Если вы живете в столице, то, возможно, никакой тур вам не нужен, а стоит просто посетить место, где вы еще не были, да и с других городов суда можно приехать просто, чтобы погулять и построить для себя программу самостоятельно.

Примерная цена за тур выходного дня: от 400 гривен.

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