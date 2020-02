План действий на уикенд: Лига Смеха, Гарик Кричевский и Pouya

Поделись







На выходных столица будет наполнена яркими и разнообразными мероприятиями, поэтому свое свободное время можно скрасить так, что это будет незабываемо и эмоционально. Afisha.bigmir.net рассказывает о лучших концертах, шоу и прочих событиях 22-23 февраля, которую пройдут в Киеве.

Нацотбор на Евровидение-2020 - Финал

Последний этап Национального отбора на главный песенный конкурс Европы. Осталось совсем чуть-чуть и мы узнаем, кто будет представлять Украину. А сделать это можно вживую, посетив мероприятие лично. Кстати, в финале принимают участие KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

Дворец культуры КПИ (пр. Победы, 37). 22 февраля, 18:00. Цена: от 390 гривен.

Дизель Шоу

Представление новой программы Вдохновляет весной от этого юмористического шоу, с которым они выступят в эту субботу уже второй раз подряд (после пятницы). На сцену выйдут все звезды проекта, будет много шуток и отличного настроения.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). 22 февраля, 19:00. Цена: от 300 гривен.

Венецианский карнавал

Красивое мероприятие, которое пройдет в уникальном архитектурном сооружении с великолепным залом. А играть вживую здесь будет ансамбль Киевские солисты, которые исполнят произведения Никколо Паганини.

Кирха Святой Екатерины (ул. Лютеранская, 22). 22 февраля, 19:00. Цена: от 200 гривен.

ГАЛА-КОНЦЕРТ LOVE'N'JOY

Мини-фестиваль с самыми смелыми и оторванными киевскими музыкантами. Будет много веселья, танцев, красивых костюмов. А на сцену выйдут АДВОКАТЫ, KOMISSIYA, KRAKEN LANDAU, TBPOFT и VERTUHA.

Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). 22 февраля, 20:00. Цена: от 350 гривен.

Лига Смеха - 2020

Вот и настало время для нового шестого сезона главного юмористического конкурса страны от студии Квартал 95. Отборочный этап прошел в Одессе, а теперь в Киеве состоятся первые игре от новых и уже знакомых зрителям команд.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 23 февраля, 19:00. Цена: от 450 гривен.

Pouya

Популярный американский рэп-исполнитель уже в воскресенье возвращается в Киев со своим сольным концертом, который снова порвет зал. Он представил новую пластинку The South Got Something To Say в рамках большого европейского тура.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 23 февраля, 19:00. Цена: от 549 гривен.

Гарик Кричевский

Легендарный артист, любимый шансонье, песни которого согревают сердца, а каждое его выступление похоже на откровенный разговор со зрителем, снова выступит в Киеве. Он споет лучшие свои песни в незабываемой атмосфере!

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). 23 февраля, 19:00. Цена: от 100 гривен.

