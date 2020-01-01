План действий на уикенд: Порнофильмы, Intelligency и Дискотека 90-х

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План действий на уикенд /facebook.com/punkmovies/

Начало февраля выпало на выходные, и провести их можно самым разным образом - от громких тусовок и отрывных концертов до разнообразных шоу и спектаклей. Выбирать только вам! А редакция сайта собрала лучшие мероприятия, которые пройдут 1 и 2 февраля в Киеве.

INTELLIGENCY

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Белорусская группа уже бывала в Киеве и оставляла лучшие впечатление у своих фанатов. Теперь же музыканты, объединяющие techno, IDM и blues, снова едут к нам в гости, чтобы презентовать альбом Renovatio, который будет очень разнообразных и аж четырехчасовым!

Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). 1 февраля, 19:00. Цена: от 350 гривен.

Intelligency /facebook.com/events/1362399630596830/

RAY Collins' Hot-Club

Свинг-оркестр, который по праву считается номером один в Европе, выступает на мировых фестивалях, и уже дважды покорял публику в нашей столице. Их новое шоу будет ярким, драйвовым и погружающим в эру биг-бендов, свободы, а также культуру Америки 50-х.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 1 февраля, 19:00. Цена: от 590 гривен.

Ray Collins’ Hot-Club /facebook.com/events/469144370401617/

Дискотека 90-ых

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Самое время доставать косуху, лосины, вареные джинсы, приставку Sega, разводить Yupi и жевать Love is! Все правильно, в один из столичных клубов на целую ночь возвращается атмосфера 80-90-х с музыкой той эпохи, которая проверена временем.

Tao Event Hall (ул. Бассейная, 2а, Арена-сити). 1 февраля, 23:00. Цена: от 150 гривен.

Дискотека 90 /Depositphotos

Порнофильмы

Эта культовая панк-рок-группа разрывает залы, заставляет отрываться по полной и поет только о важном и актуальном, не стесняясь быть честными и открытыми. И в это воскресенье они презентуют свой новый альбом.

Bingo (пр. Победы, 112). 2 февраля, 19:00. Цена: от 500 гривен.

Порнофильмы /facebook.com/events/521764328593439/

Поезд Одесса-мама

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Нашумевший комедийный спектакль, в котором главные роли играют Руслана Писанка, Олег Филимонов и Виктор Андриенко, снова возвращается на сцену. Это история о роскошной украинке, закомплексованном мужчине, которые встретились в одном купе поезда. И эта поездка обернется дли них самым неожиданным образом.

Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). 2 февраля, 19:00. Цена: от 150 гривен.

Одесса-мама /facebook.com/events/768187183692280/

MIRELE

Когда-то эта певица была частью популярной группы МЫ, но теперь она пустилась в свободное творческое плавание. Это мечтательный вокал, легкие электронные волны и глубокие тексты проникают прямо в сердце, делая каждую ее песню особенной. И в Киеве она исполнит новинки из свежего альбома.

Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). 2 февраля, 19:00. Цена: от 300 гривен.

Mirèle /facebook.com/events/542308516350431/

Ранее сообщалось о том, что известные пранкеры разыграли Хоакина Феникса от лица Греты Тунберг