План действий на уикенд: Порнофильмы, Intelligency и Дискотека 90-х
Начало февраля выпало на выходные, и провести их можно самым разным образом - от громких тусовок и отрывных концертов до разнообразных шоу и спектаклей. Выбирать только вам! А редакция сайта собрала лучшие мероприятия, которые пройдут 1 и 2 февраля в Киеве.
INTELLIGENCY
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Белорусская группа уже бывала в Киеве и оставляла лучшие впечатление у своих фанатов. Теперь же музыканты, объединяющие techno, IDM и blues, снова едут к нам в гости, чтобы презентовать альбом Renovatio, который будет очень разнообразных и аж четырехчасовым!
Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). 1 февраля, 19:00. Цена: от 350 гривен.
RAY Collins' Hot-Club
Свинг-оркестр, который по праву считается номером один в Европе, выступает на мировых фестивалях, и уже дважды покорял публику в нашей столице. Их новое шоу будет ярким, драйвовым и погружающим в эру биг-бендов, свободы, а также культуру Америки 50-х.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 1 февраля, 19:00. Цена: от 590 гривен.
Дискотека 90-ых
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Самое время доставать косуху, лосины, вареные джинсы, приставку Sega, разводить Yupi и жевать Love is! Все правильно, в один из столичных клубов на целую ночь возвращается атмосфера 80-90-х с музыкой той эпохи, которая проверена временем.
Tao Event Hall (ул. Бассейная, 2а, Арена-сити). 1 февраля, 23:00. Цена: от 150 гривен.
Порнофильмы
Эта культовая панк-рок-группа разрывает залы, заставляет отрываться по полной и поет только о важном и актуальном, не стесняясь быть честными и открытыми. И в это воскресенье они презентуют свой новый альбом.
Bingo (пр. Победы, 112). 2 февраля, 19:00. Цена: от 500 гривен.
Поезд Одесса-мама
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Нашумевший комедийный спектакль, в котором главные роли играют Руслана Писанка, Олег Филимонов и Виктор Андриенко, снова возвращается на сцену. Это история о роскошной украинке, закомплексованном мужчине, которые встретились в одном купе поезда. И эта поездка обернется дли них самым неожиданным образом.
Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). 2 февраля, 19:00. Цена: от 150 гривен.
MIRELE
Когда-то эта певица была частью популярной группы МЫ, но теперь она пустилась в свободное творческое плавание. Это мечтательный вокал, легкие электронные волны и глубокие тексты проникают прямо в сердце, делая каждую ее песню особенной. И в Киеве она исполнит новинки из свежего альбома.
Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). 2 февраля, 19:00. Цена: от 300 гривен.
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