План действий на уикенд: Алексей Горбунов, Земфира и стендап

Поделись







План действий на уикенд /facebook.com/caribbean.concerthall

В последние выходные января мероприятий пройдет не так уж и много, но что-нибудь из них киевлянам или гостям столицы точно придется по вкусу. Здесь есть и концерты, и юмористические шоу, и спектакли, и другое. А редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала лучшее из всего того, что состоится 25-26-го января.

Алексей Горбунов. Высоцкий

Читай также: Кинопремьеры недели

Знаменитый украинский актер и музыкант вместе со своей группой Грусть Пилота даст большой концерт в честь Дня рождения легендарного Владимира Высоцкого. Они вживую исполнят лучшие его композиции, а также прочитают стихи и расскажут истории о жизни всенародного любимца.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 25 января, 19:00. Цена: от 490 гривен.

Алексей Горбунов /facebook.com/events/2702901343104499/

TRIBUTE SHOW. ZEMFIRA COSMO ACOUSTIC

Трибьют-концерт, посвященный творчеству Земфиры, сегодня даст коллектив Jack London. Музыканты в космической обстановке исполнят хиты певицы в необычном звучании. Поэтому эмоции и яркие впечатления гарантированы.

Teleport360 (ВДНХ, пр. Ак. Глушкова, 1, пав. 10). 25 января, 19:00. Цена: от 250 гривен.

Земфира Трибьют /facebook.com/events/470368513625934/

WINTER MASS VII

Читай также: Рецензия на украинский фильм Экс

Поскольку вся субботу наполнена музыкальными мероприятиями, то нельзя обойти стороной и первый в этом году андеграунд-рок-фестиваль. Здесь выступят шесть команд в разных стилях, которые взорвут зал и прокачают всех драйвом.

MonteRay (ул. Прорезная, 8). 25 января, 16:30. Цена: от 280 гривен.

Winter Mass VII /facebook.com/events/577758393039997/

НАОНИ

Украинский оркестр точно знает, как могут звучать рок-хиты с помощью украинских народных инструментов. И они готовы устроить взрыв драйва, отличной музыки, патриотизма и энергии с мировыми хитами и легендарными рок-балладами.

Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). 25 января, 19:00. Цена: от 350 гривен.

Наони /facebook.com/naoni.ukrainy/

Подпольный стендап XL

Читай также: Украинка получила две номинации на премию Грэмми-2020

Многим киевлянам и гостям столицы знаком Подпольный стендап, а в это восресенье состоится сольное выступление одного из самых ярких его представителей - Сергея Липко. Он - один из авторов Телевидения Торонто, участник ГудНайтКлаба, победитель Рассмеши Комика и многих других проектов. И его новый материал пестрит шутками и отличными историями.

Дом кино (ул. Саксаганского, 6). 26 января, 20:00. Цена: от 150 гривен.

Стендап /facebook.com/svlipko

Качур. Контрабас

Актер Игорь Качур в своем спектакле под названием Контрабас рассказывает немного безумно и фрейдистскую историю по мотивам Патрика Зюскинда. В центре сюжета - музыкант-невротик, который, как и многие похожие на него люди, боится подступаться к женщине своей мечты.

Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). 26 января, 19:00. Цена: от 80 гривен.

Качур. Контрабас /facebook.com/teatractor/

Ранее сообщалось о том, что букмекеры назвали фаворитов премии Оскар-2020