План действий на уикенд: Лисапетный батальон, Лига Смеха и Магия кино

План действий на уикенд /instagram.com/ligasmeha/

Выходные наступают и провести их хочется с пользой. Можно отдыхать дома или куда-то уехать, можно сходить в кино, а можно посетить мероприятия в столице. Тем более, что их спектр в эти субботу и воскресенье достаточно широк, чтобы каждый из нас смог найти что-нибудь себе по душе.

Наталья Фалион и Лисапетный батальон

Эти веселые, разнообразные и талантливые женщины из народа смогли пробиться на вершину своей славы, завоевав любовь тысяч слушателей. И в эту субботу состоится их большой концерт, посвященный рождественским праздникам, где прозвучат любимые песни и будет масса позитива.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 18 января, 18:00. Цена: от 350 гривен.

Лисапетный батальон /facebook.com/lisapetniybatalyon/

MAX TOVSTYI'S BIRTHDAY CONCERT

Певец и композитор Макс Товстый снова в честь праздника собирает всех слушателей и ценителей хорошей музыки на концерте своего трио. Здесь будут сыграны, как и авторские песни, так и знаменитые хиты, которым ребята подарили новую жизнь.

In-Jazz (бул. Дружбы Народов, 1). 18 января, 19:00. Цена: от 200 гривен.

Max Tovstyi /facebook.com/maxtovstyi

THE BEST OF HANS ZIMMER

Легендарный композитор подарил нам великолепные музыкальные сопровождения ко многим голливудским фильмам от Пиратов Карибского моря и Темного рыцаря до Интерстеллара и Короля льва. Каждая его мелодия - шедевр, и услышать эти произведения вживую можно уже в эту субботу.

Центральный дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). 18 января, 19:00. Цена: от 200 гривен.

The BEST of Hans Zimmer /facebook.com/events/2477427695871233/

KYIV VOGUING NIGHTS

Вечеринка, на которой точно гарантирована незабываемая ночь. Атмосфера, невероятный экспириенс, музыка, танцы, яркие образы и тема 80s queer fashion - все это будет присутствовать.

Теплый Ламповый (ул. Омеляновича-Павленко, 4/6). 18 января, 21:00. Цена: от 250 гривен.

Kyiv Voguing Nights /facebook.com/events/756987064821627/

Магия кино

Выставка костюмов от Film.ua - это масштабный проект, позволяющий всем желающим попасть в мир украинского кинематографа. Здесь будут представлены костюмы из фильмов Захар Беркут, Віддана, Крепостная, а также из шоу Winterra и Украденная принцесса.

Концерт-холл ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 18-19 января (до 13 февраля), 12:00 - 20:00. Цена: от 90 гривен.

Магия кино /facebook.com/events/1477987132355741/

Зимний кубок киевской Лиги Смеха

Это не основной сезон популярного юмористического шоу, но здесь также выступают отличные команды, которые смешат и радуют своими номерами. Ну и, конечно, будут присутствовать звезды проекта.

Центр культуры и искусств НАУ (пр. К. Комарова, 1). 19 января, 18:00. Цена: от 80 гривен.

Лига Смеха /facebook.com/ligasmehacenter/

Пиккардийская Терция

Прямо на Крещение вокальная формация даст концерт с новой праздничной программой Казка на білих лапах. Вместе с пиккардийцами, которые поражают многоголосием, на сцене споют незрячие дети со всей Украины. И это выступление останется в сердце каждого еще очень надолго.

Октябрьский Дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 19 января, 19:00. Цена: от 290 гривен.

Пиккардийская терция /facebook.com/pg/Пиккардийская-Терция-108621904004932

