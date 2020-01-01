План действий на уикенд: Рождественская музыка, театр и Один Дома

Поделись







План действий на уикенд /depositphotos

Прошло всего лишь два рабочих дня после новогоднего уикенда, но за ними сразу же следуют выходные, за которыми последует празднование Рождества. Но эти субботу и воскресенье 4-го и 5-го января тоже стоит сделать насыщенными, и помогут в этом лучшие мероприятия, которые пройдут в Киеве.

Christmas Jazz

Читай также: Кинопремьеры недели

Квартет Руслана Егорова уже известен по всей стране, а в эту субботу они устраивают шикарное шоу в одном из лучших клубов Киева. Именно там они сыграют и споют (у самого Руслана прекрасный голос) главные праздничные хиты в джазовой обработке.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 4 января, 19:00. Цена: от 190 гривен.

Ruslan Egorov Quartet /facebook.com/events/1494493977368577/

О чем молчат мужчины или Дикарь Forever

Комедийный спектакль, в котором главную роль играет Дмитрий Суржиков, давно стал хитовым. А все потому, что это хоть и шоу одного актера, но в нем поднимаются важные темы, касающиеся мужчин и женщин. Ну и, конечно же, оно атмосферное, легкое и смешное.

Центр Культуры и Искусств МВД Украины (ул. Ф. Орлика, 16). 4 января, 19:00. Цена: от 230 гривен.

О чем молчат мужчины /Facebook

GLENN MILLER ORCHESTRA

Читай также: ТОП-5 фильмов, с которыми можно отдохнуть от праздничной суеты

Известный на весь мир оркестр Гленна Миллера на весь уикенд приезжает в Киев, чтобы радовать украинцев великолепной музыкой, которая идеально подойдет к Рождеству. Здесь будет джаз, свинг, драйв и лучшие бессмертные хиты.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 4-5 января, 19:00. Цена: от 200 гривен.

Glenn Miller Orchestra /facebook.com/events/451304658985386/

НАОНИ

Эти выходные наполнены праздничным настроением, которое дарит отличная живая музыка. И в воскресенье состоится масштабный концерт одного из лучших оркестров Украины под названием Наони. Они подарят атмосферу волшебства и праздника, и ощущение этого не пройдет еще очень долго.

Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). 5 января, 19:00. Цена: от 240 гривен.

НАОНИ /facebook.com/events/514679335750013/

Один дома: Ночь перед Рождеством

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые приблизят праздники

Многие из нас любят пересматривать на праздники культовый Один дома, а на этих выходных в Киеве пройдет новогоднее квест-шоу с любимыми персонажами, Сантой и подарками, экспериментами, костюмами, реквизитом и многим другим.

Cosmopolite Mall (ул. Вадима Гетьмана, 6). 5 января, 15:00. Цена: от 330 гривен.

Квест-шоу /facebook.com/events/2395272694134290

Зимняя Страна

И если вам хочется провести целый день в праздничной и волшебной атмосфере, то нужно идти на ВДНХ в любой день до 1-го марта. Здесь есть и каток, и резиденция Деда Мороза, и представления, шоу, горки, скульптуры, ярмарки и большое количество всего другого.

ВДНХ (пр. Глушкова, 1). Время работы: 10:00 - 21:00. Цена: от 100 гривен.

Зимняя страна /facebook.com/events/1397060363806371/

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал один из лучших фильмов десятилетия