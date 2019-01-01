План действий на уикенд: Тина Кароль, Женский квартал и Freedom Jazz

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План действий на уикенд /Facebook

На этой неделе уикенд продлится всего один день, но это не страшно, ведь его можно сделать настолько качественным и насыщенным, что он запомниться надолго. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала лучшие мероприятия этого воскресенья, которые стоит посетить в Киеве.

Рождественская история с Тиной Кароль

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Грандиозное праздничное шоу от Тины Кароль, которое пройдет в нескольких частях. В это воскресенье на одной из самых больших концертных площадок страны выступят Monatik, Dzidzio, Женский Квартал, Без Обмежень, Олег Скрипка и ВВ, звезды шоу Голос Страны и многие другие.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 16:00. Цена: от 250 гривен.

Рождественская история /facebook.com/events/475492129671073/

Новогодняя вечеринка PARADIZ ROYAL PARTY

Еще одна вечеринка, посвященная рождественским и новогодним праздникам, точно скрасит этот уикенд. Только здесь уже выступят артисты объединения Paradiz, участники шоу Голос. Дети и детского Евровидения. А звездными гостями станут Freedom Jazz и Laud.

Queen (Набережное шоссе, 25). Начало: 20:00. Цена: от 500 гривен.

PARADIZ ROYAL PARTY /facebook.com/events/2461904250756744/

Дракон

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Фееричное театрализованное шоу от режиссера Владимира Горянского, в котором он также и сыграл. Дракон - это симбиоз сказочных образов, стародавних архетипов и аналогий. А сюжет расскажет о рыцаре Ланцелоте, который попадает в город, живущий под правлением тиранического Дракона.

Где? Октябрьский Дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Дракон /facebook.com/events/411880766416861/

Новогодние хиты

И снова праздник, которым пора уже пропитываться, ведь осталось до Рождества и Нового года всего-то ничего. На этом мероприятии прозвучат лучшие новогодние песни от выдающегося музыканта Павла Игнатьева и вокалистки Катико Пурцеладзе.

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского (ул. Ар. Городецкого, 1-3/11). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Новогодние хиты /facebook.com/events/2394443430665271/

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом