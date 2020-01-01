Умерла актриса из «Терминатора-2»

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Фильм «Терминатор-2» /facebook.com/terminator

В США умерла на 64-м году жизни актриса Лесли Хэмилтон. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Актриса скончалась 22 августа, однако родственники сообщили об этом только сейчас. Причина смерти не уточняется.

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Лесли Хэмилтон работала медсестрой. Она была дублером своей известной сестры актрисы Линды Хэмилтон в фильме "Терминатор 2: Судный день" в роли Сары Коннор. Обе сестры также сыграли в одной сцене в фильме "Терминатор".

У нее осталось трое детей и два внука.

Лесли и Линда Хэмилтон /facebook.com/2MinuteTerminator

Ранее сообщалось, Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману.