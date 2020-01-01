Новость о его смерти потрясла все кинематографическое сообщество и его поклонников

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Актер Чедвик Боузман в фильме "Черная пантера" /facebook.com/marvelstudios

28 августа умер американский актер Чедвик Боузман в возрасте 43 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях. Он скончался у себя дома, в Лос-Анджелесе, в окружении жены и детей.

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В 2016 году актеру поставили диагноз "рак прямой кишки" и об этом решили не сообщать широкой общественности.

Чедвик Боузман стал известен в 2013 году, воплотив на экране звезду бейсбола Джеки Робинсона в фильме "Номер 42", затем сыграв известного американского певца Джеймса Брауна в фильме "Путь наверх" в 2014 году.

В 2016 году он сыграл египетского бога мудрости Тота в фильме "Боги Египта".

Однако наибольшую популярность актер получил после роли супергероя в фильме "Черная Пантера", снятый по комиксам Marvel, который вышел в 2018 году. Также актер сыграл в фильмах "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Ранее сообщалось, что умер один из создателей мультфильма "Скуби-Ду, где ты!".