Скуби-Ду один из любимых персонажей более 50 лет

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Скуби-Ду /facebook.com/scoobydoo

26 августа в Калифорнии в своем доме скончался известный американский художник, сценарист, аниматор и продюсер Джо Руби. Он умер на 87 году жизни по естественным причинам, как сообщают иностранные СМИ.

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Джо Руби совместно с Кеном Спирсом создали известный мультсериал в компании Hanna-Barbera, который впервые был представлен в 1969 году, серии которого выходят и по сей день.

Руби не надеялся, что этот проект принесет такой успех. Также он создал мультсериалы, как "Чудо-пес Динамит" и "Ябберджау".

Внук Бенджамин сказал, что его дед не переставал творить до самой смерти.

Ранее сообщалось, как снимался фильм "Довод" Кристофера Нолана.