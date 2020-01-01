Переключиться на мобильную версию

Опубликован трейлер мистического сериала Третий день с Джудом Лоу от HBO

Он выйдет в сентябре на HBO Max
Поделись

Третий день
Третий день
/Скриншот с YouTube

Канал HBO опубликовал полноценный трейлер долгожданного мистического сериала под названием Третий день. Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Наоми Харрис.

Читай также: Появился свежий кадр из новой Лиги Справедливости

Сюжет сериала развернется на загадочном острове и будет состоять из двух частей. Первая расскажет о мужчине Сэме, который хочет сбежать из этого места. Дело в том, что ритуалы местных заставляют его вспоминать о трагическом прошлом. Вторая - о женщине Хеллен, приехавшей на остров, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но ее реальность начинает постепенно искажаться.

Сериал Третий день стартует 14-го сентября на платформе HBO Max.

Ранее сообщалось о том, что вышел трогательный трейлер фильма о последних годах жизни Робина Уильямса

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Сериал сериалы Третий день Джуд Лоу HBO Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь