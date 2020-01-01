Подозрение на инсульт: Состояние Михаила Ефремова ухудшилось перед судом

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Михаил Ефремов /Facebook

У актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, значительно ухудшилось состояние здоровье. Это произошло перед очередным судебным заседанием. Об этом сообщают росс-СМИ.

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Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремову с утра два раза вызывали скорую помощь, и у него действительно есть проблемы с сердцем. В СМИ уточняется, что прибывшие врачи диагностировали ему транзиторную ишемическую атаку, которая в некоторых случаях предшествует развитие инсульта.

Ранее сообщалось о том, что актер Михаил Казаков оказался на инвалидной коляске