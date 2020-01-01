Вышел трогательный трейлер фильма о последних годах жизни Робина Уильямса

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Робин Уильямс /Getty Images

На YouTube вышел трейлер документальной ленты Желание Робина, которая расскажет о последних годах жизни погибшего актера Робина Уильямса. В ее создание участвовала его вдова Сьюзан Шнайдер-Уильямс.

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В фильме акценты сдвинуты на то, что актер долгое время боролся с деменцией с тельцами Леви. Этот диагноз был поставлен уже после его смерти, однако с помощью этого проекта Сьюзан хочет рассказать о заболевании как можно подробнее.

Выход фильма Желание Робина состоится 1-го сентября.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс может сыграть создателя Пиноккио в фильме Роберта Земекиса