"Никуда не деваемся": Дженнифер Энистон рассказала о переносе новой серии Друзей

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Дженнифер Энистон /Getty Images

Новая серия популярного сериала Друзья должна была выйти еще весной этого года, однако всему помешала пандемия коронавируса. Теперь же Дженнифер Энистон заявила, что съемки эпизода в очередной раз перенесли. Об этом сообщает издание Deadline.

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Актриса рассказала, что это к лучшему, а также подчеркнула, что стоит находить в данной ситуации лишь положительные стороны.

"Знаете, что? Это дало нам больше времени подготовить более захватывающий и веселый эпизод. Поэтому я выбираю смотреть на отсрочку, как на наполовину полный стакан. Слушайте, мы никуда не деваемся", - призналась Энистон, добавив, что в данное время также небезопасно проводить съемки перед живой аудиторией.

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