Квентин Тарантино отказался снимать фантастический экшен Звездный Путь
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино долгое время раздумывал о том, чтобы снять новый фильм в фантастической киновселенной Звездный Путь (Стартрек). Однако, как сообщает издание Deadline, он выбыл из проекта.
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Разговоры о том, что Тарантино может снять новый Стартрек, начались еще в 2017-ом. После этого стало известно, что он якобы предложил Джей Джею Абрамсу идею для нового вектора развития франшизы, а сам фильм должен был стать более взрослым с рейтингом R (18+).
Причина ухода Квентина Тарантино с поста режиссера проекта не сообщаются.
Напомним, что последним вышедшим фильмом по вселенной Звездного Пути стал Стартрек: Бесконечность 2016-го года.
Ранее сообщалось о том, что Квентина Тарантино раскритиковали и обвинили в расизме