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Устрашающий злодей: Появился свежий кадр из новой Лиги Справедливости

Его опубликовал режиссер Зак Снайдер
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Лига Справедливости
Лига Справедливости
/Flickr

В Сети появился новый кадр из режиссерской версии блокбастера Лига Справедливости. Его опубликовал в соцсетях постановщик Зак Снайдер, обрадовав множество фанатов по всему миру.

Степпенвульф
Степпенвульф
/Twitter

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На снимке изображен злодей Степпенвульф (Степной волк), которого зрители могут помнить из фильма 2017-го года. Однако на данном снимке Снайдер показал антагониста устрашающим и таким, каким он его изначально и задумывал.

Напомним, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет в 2021-ом году на HBO Max.

Ранее сообщалось о том, что звезда Лиги Справедливости обвинил режиссера Джосса Уидона в трусости

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