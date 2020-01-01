Устрашающий злодей: Появился свежий кадр из новой Лиги Справедливости
Его опубликовал режиссер Зак Снайдер
Лига Справедливости/Flickr
В Сети появился новый кадр из режиссерской версии блокбастера Лига Справедливости. Его опубликовал в соцсетях постановщик Зак Снайдер, обрадовав множество фанатов по всему миру.
Степпенвульф/Twitter
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На снимке изображен злодей Степпенвульф (Степной волк), которого зрители могут помнить из фильма 2017-го года. Однако на данном снимке Снайдер показал антагониста устрашающим и таким, каким он его изначально и задумывал.
Напомним, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет в 2021-ом году на HBO Max.
Ранее сообщалось о том, что звезда Лиги Справедливости обвинил режиссера Джосса Уидона в трусости