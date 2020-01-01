Том Хэнкс может сыграть создателя Пиноккио в фильме Роберта Земекиса
Актер получил предложение на роль Джеппетто
Том Хэнкс/Getty Images
Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс может сыграть столяра Джеппетто в новом фильме Пиноккио от Disney, который снимет режиссер Роберт Земекис. Об этом сообщает издание Deadline.
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Переговоры с актером пока находятся на ранней стадии, однако уточняется, что после прочтения сценария Хэнкс сам позвонил постановщику с просьбой дать ему сыграть этого персонажа. Примечательно, что в 2018-ом эту роль ему уже предлагали, однако тогда стороны не смогли договориться.
Ремейк диснеевского мультфильма Пиноккио 1940-го года пока не обзавелся датой выхода.
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