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Том Хэнкс может сыграть создателя Пиноккио в фильме Роберта Земекиса

Актер получил предложение на роль Джеппетто
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Том Хэнкс
Том Хэнкс
/Getty Images

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс может сыграть столяра Джеппетто в новом фильме Пиноккио от Disney, который снимет режиссер Роберт Земекис. Об этом сообщает издание Deadline.

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Переговоры с актером пока находятся на ранней стадии, однако уточняется, что после прочтения сценария Хэнкс сам позвонил постановщику с просьбой дать ему сыграть этого персонажа. Примечательно, что в 2018-ом эту роль ему уже предлагали, однако тогда стороны не смогли договориться.

Ремейк диснеевского мультфильма Пиноккио 1940-го года пока не обзавелся датой выхода.

Ранее сообщалось о том, что была названа сумма, которую Disney потеряли из-за пандемии

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