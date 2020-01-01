Вышел новый трейлер украинского мультика Гулливер Возвращается от Квартала 95
Премьера запланирована на декабрь этого года
Гулливер Возвращается/facebook.com/GulliverReturns
На YouTube опубликован новый трейлер украинского анимационного фильма Гулливер Возвращается. Его производством занимались студии Gulliver Films и Квартал 95.
Читай также: Опубликованы новые кадры из блокбастера Аватар 2
Сюжет мультфильма расскажет о Гулливере, который получил новое письмо из Лилипутии, из-за которого отправляется туда. И в этом месте его ждет встреча с друзьями мышонком Пи и Марси Фрелоком. Вместе они попадают в водоворот приключений и испытаний.
Премьера мультфильма Гулливер Возвращается запланирована на 24-ое декабря.
Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР