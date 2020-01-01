Вышел новый трейлер украинского мультика Гулливер Возвращается от Квартала 95

Премьера запланирована на декабрь этого года

Поделись







Гулливер Возвращается /facebook.com/GulliverReturns

На YouTube опубликован новый трейлер украинского анимационного фильма Гулливер Возвращается. Его производством занимались студии Gulliver Films и Квартал 95.

Читай также: Опубликованы новые кадры из блокбастера Аватар 2

Сюжет мультфильма расскажет о Гулливере, который получил новое письмо из Лилипутии, из-за которого отправляется туда. И в этом месте его ждет встреча с друзьями мышонком Пи и Марси Фрелоком. Вместе они попадают в водоворот приключений и испытаний.

Премьера мультфильма Гулливер Возвращается запланирована на 24-ое декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР