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Вышел новый трейлер украинского мультика Гулливер Возвращается от Квартала 95

Премьера запланирована на декабрь этого года
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Гулливер Возвращается
Гулливер Возвращается
/facebook.com/GulliverReturns

На YouTube опубликован новый трейлер украинского анимационного фильма Гулливер Возвращается. Его производством занимались студии Gulliver Films и Квартал 95.

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Сюжет мультфильма расскажет о Гулливере, который получил новое письмо из Лилипутии, из-за которого отправляется туда. И в этом месте его ждет встреча с друзьями мышонком Пи и Марси Фрелоком. Вместе они попадают в водоворот приключений и испытаний.

Премьера мультфильма Гулливер Возвращается запланирована на 24-ое декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР

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