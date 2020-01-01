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Появились новые подробности о блокбастере Капитан Марвел 2

Сиквел обзавелся новым режиссером
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Капитан Марвел
Капитан Марвел
/Flickr

Работа над долгожданным сиквелом блокбастера Капитан Марвел от студии Marvel наконец-то сдвинулась с места, обзаведясь новой режиссеркой. Об этом сообщает издание Variety.

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Режиссерское кресло второй части заняла Ниа ДаКоста, которая сняла ужастик Кэндимен. Сценарий фильма напишет Меган МакДоннел, а к главной роли снова вернется Бри Ларсон. Сюжетные подробности фильма в данный момент отсутствуют.

Блокбастер Капитан Марвел 2 выйдет 8 июля 2022 года.

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