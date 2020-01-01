Метафора о трансгендерности: Лилли Вачовски раскрыла смысл Матрицы

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Матрица /Flickr

Одна из режиссерок трилогии Матрица Лилли Вачовски призналась, что ее ленты посвящены трансгендерам и гендерной идентичности. Таким образом она подтвердила фанатскую теорию на YouTube-канале Netflix Film Club.

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"Я рада, что люди говорят о фильмах Матрица через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки транс-персонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь", - заявила Вачовски.

По словам режиссерки, она рада, что фанаты поняли оригинальную задумку фильма. "Это была наша изначальная концепция, но мир -я имею в виду кинокомпании - тогда еще не был готов к такому", - резюмировала она.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз высказался о сценарии Матрицы 4