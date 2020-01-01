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Триллер Женщина в окне не выйдет в кино: Его можно будет посмотреть онлайн

Ленту хотят купить Netflix
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Женщина в окне
Женщина в окне
/Скриншот с YouTube

Триллер Женщина в окне, в котором главную роль исполнила актриса Эми Адамс, не выйдет в кинотеатральный прокат. Его покажут сразу на одном из ведущих стриминговых сервисов. Об этом сообщает издание Deadline.

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Уточняется, что лента разрабатывалась студией 20th Century, принадлежащей Disney. Однако она вышла слишком взрослой для того, чтобы ее выпускать на Disney+. Известно, что фильм теперь хотят приобрести Netflix.

Новая дата выхода Женщины в окне пока что неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что вышел украинский трейлер фильма Тесла с Итаном Хоуком

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