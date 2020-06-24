Подводный транспорт: Опубликованы новые кадры из блокбастера Аватар 2

А также свежее фото со съемок под водой

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Аватар /Flickr

Продюсер франшизы Аватар Джон Ландау в очередной раз поделился свежими концепт-артами из грядущих сиквелов, а также снимком со съемок. Их он опубликовал в своем Instagram.

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На артах показана машина, напоминающая батискаф с дизайном большого краба. Именно на этом транспорте герои ленты будут передвигаться под водой.

Кроме этого, на другом снимке запечатлен один из актеров в специальном костюме для захвата движения. Это были подводные съемки, проходившие еще в 2019-ом году.

Напомним, что выход Аватара 2 запланирован на 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новых даты выхода продолжений Аватара