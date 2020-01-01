Раскрыты новые подробности блокбастера Черная Вдова от Marvel

В ленте будет 30-минутный фрагмент в формате IMAX

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Черная Вдова /flickr

Долгожданный блокбастер Черная Вдова от студии Marvel, в котором главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон, обзавелся свежими подробностями. Об них сообщает издание Comic Book.

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Утверждается, что в ленте будет присутствовать 30-минутный фрагмент, снятый с соотношением сторон кадра, которое используют в формате IMAX. Так что, вероятно, зрителей ожидает большое зрелище. Примечательно, что насладиться сценами можно будет лишь в кинотеатрах, где есть залы IMAX.

Блокбастер Черная Вдова выйдет в прокат 5-го ноября.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности о сериалах Соколиный глаз и Ванда/Вижн от Marvel