Чернокожие актеры побили рекорд по числу номинаций на Эмми-2020

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В скольких номинациях на Эмми представлены чернокожие актеры /Flickr

Американская телеакадемия объявила номинантов на престижную премию Эмми-2020. И в этом году на соискание статуэтки представлено рекордное количество чернокожих знаменитостей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Известно, что из 102 актерских номинаций в сериалах и других шоу в 35 за награду будут бороться чернокожие артисты. Их представительство в этом году составляет 34%, что является абсолютным рекордом для Эмми. Прошлый максимум - 27%, и он был зафиксирован в 2018-ом.

Примечательно, что в других категориях (в частности - режиссерской и сценарной) представлены, в основном, белые мужчины.

Абсолютным лидером по количеству номинаций на Эмми-2020 стал сериал Хранители. Он поборется за 26 статуэток.

Ранее сообщалось о том, что военная драма Грейхаунд с Томом Хэнксом побила рекорд на Apple TV+