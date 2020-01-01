"Доберемся до сути": Звезда Лиги Справедливости обвинил режиссера в трусости

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Рэй Фишер /Flickr

Голливудский актер Рэй Фишер, сыгравший в Лиге Справедливости роль Киборга, уже не впервые негативно высказывается в сторону режиссера Джосса Уидона. Тот заменил Зака Снайдера на посту режиссера вышеупомянутого фильма в 2017-ом, что вызвало массу критики среди фанатов.

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"Очевидно, что я очень прямо и жёстко высказался насчет Джосса Уидона, и каждое мое слово, каждый мой комментарий являются правдой. Он наверняка напуган, и это правильно, потому что мы доберемся до сути всего, абсолютно всего, что имело место", - заявил Фишер, подчеркнув, что готов разоблачить кинодела, даже если ему это будет стоить карьеры.

Ранее актер уже рассказывал о неподобающем поведении Уидона на съемочной площадке.

"Отношение Джосса Уидона к актерскому составу и команде во время работы над Лигой Справедливости было грубым, оскорбительным, непрофессиональным и в целом совершенно неподобающим. Его действия поддерживали, тем или иным способом, Джефф Джонс и Джон Берг. Ответственность должна быть превыше развлечений", - писал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появился эффектный отрывок из новой Лиги Справедливости