Мэл Гибсон заразился коронавирусом: Что со здоровьем актера

Кинозвезду госпитализировали еще в апреле

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Мэл Гибсон /Getty Images

Знаменитый голливудский актер и режиссер Мэл Гибсон заразился коронавирусом COVID-19. Как сообщает издание The Sun, его госпитализировали еще в апреле.

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Отмечается, что сейчас Гибсон уже здоров, а его здоровью ничего угрожает. "Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - заявил изданию представитель кинозвезды.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Мэлом Гибсоном стал фильм Сила Стихии.

Ранее сообщалось о том, что Канье Уэст признался, что переболел коронавирусом