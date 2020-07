"72 млн зрителей": Боевик Бессмертная Гвардия стал новым рекордсменом на Netflix

Новый экшен Бессмертная Гвардия с Шарлиз Терон в главной роли, который вышел на Netflix, стал очередным хитом стрим-сервиса. За первые четыре дня картину посмотрело примерно 72 млн человек. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте студии.

"Бессмертная гвардия бьет рекорды! Блокбастер с Шарлиз Терон уже среди десяти самых популярных фильмов в истории Netflix, а Джина Принс-Байтвуд - первая чернокожая женщина-режиссер в списке. Сейчас картина на пути к достижению отметки в 72 миллиона зрителей за первые четыре недели", - сказано в публикации.

