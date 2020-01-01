Появились новые подробности о сериалах Соколиный глаз и Ванда/Вижн от Marvel

Один из проектов обзавелся режиссером, другой перенесли на 2021-ый

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Соколиный глаз /Flickr

Долгожданные сериалы Соколиный глаз и Ванда/Вижн, которые войдут в киновселенную Marvel, обзавелись свежими подробностями. О них сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что у Соколиного глаза теперь есть режиссеры Эмбер Финлейсон, Кэти Эллвуд и Риз Томас. Они работали над сериалами Шучу, Великая и Настоящий детектив. А Ванда/Вижн теперь перенесли с лета 2020-го на весну 2021-го.

Сериал Соколиный глаз должен появиться на Disney+ осенью 2021-го года.

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