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Продолжение культового сериала Внутри Лапенко лидировало в трендах YouTube

Состоялась премьера второго сезона юмористического веб-проекта
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Внутри Лапенко
Внутри Лапенко
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале актера Антона Лапенко состоялась долгожданная премьера второго сезона веб-сериала Внутри Лапенко. Всего за сутки эпизод стал популярным в Сети и попал в тренды видеохостинга.

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Сериал Внутри Лапенко снят в ретро-стиле 80-х и 90-х годов. В нем показаны различные персонажи, имеющие свои странности, изюминки и причудливости. Все роли сыграл сам Антон Лапенко, а проект в итоге стал интернет-сенсацией, набрав свыше 15 миллионов просмотров за первый сезон.

Первый эпизод второго сезона Внутри Лапенко за сутки посмотрели более 2 миллионов раз, поставили 345 тысяч лайков и 5 тысяч дизлайков. Видео заняло первое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что продолжение украинского YouTube-сериала о карантине попало в тренды

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Внутри Лапенко Лапенко Антон Лапенко сериал сериалы YouTube Тренды Все теги
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