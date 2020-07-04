"Ноги в хлам": Звезда Папиных Дочек попал в реанимацию после падения

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Михаил Казаков /instagram.com/kazakovfly/

Популярный актер Михаил Казаков, ставший известным после роли Полежайкина в сериале Папины Дочки, получил серьезные травмы обеих ног. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Казаков опубликовал серию фотографий из больничцы, на одной из которых видно его ноги после несчастного случая. "Добро пожаловать в мой новый мир", - подписал он публикацию.

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Чуть позже актер дал интервью российскому изданию Wday.ru, в котором рассказал, что он упал с 12-метровой высоты.

"Пытался поснимать кадры о Твери, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние три метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую помощь. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев", - резюмировал Михаил.

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