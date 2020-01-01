Джонни Депп и Эмбер Херд впервые встретились в суде после скандала

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Во вторник, 7 июля, стартовал судебный процесс Джонни Деппа по делу о клевете против британского издания The Sun. Там присутствует сам актер и его экс-супруга Эмбер Херд, с которой впервые встретиться после их скандального развода.

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Напомним, что в 2018-ом The Sun опубликовали статью, в которой описывали Джонни Деппа как абьюзера, постоянно избивавшего Херд во время их супружеской жизни. На весь таблоид The Sun и на автора статьи Дэна Вуттона актер подал в суд. Его адвокаты пытались запретить привлекать к процессу Херд, однако она все же будет присутствовать в течение трех недель в качестве свидетеля.

По информации от британских СМИ, бывшие супруги уже находятся в здании суда. Туда их провели в разное время.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа