Польский эротический фильм-хит потребовали убрать из Netflix из-за насилия

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365 дней /Flickr

Популярный польский эротический фильм 365 дней, который стал хитом на Netflix, певица Даффи публично попросила убрать из библиотеки стриминга. По ее словам, картина романтизирует насилие, секс-торговлю и похищения людей. Об этом сообщает издание Deadline.

Даффи /Getty Images

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По словам Даффи, для Netflix является безотвественным показывать подобного рода проекты, так как она сама однажды пережила похищение и изнасилование.

"Прямо сейчас в мире приблизительно 25 миллионов людей становятся жертвами секс-торговли… Из них ежегодно не меньше 80% - женщины и девушки, а 50% из них - несовершеннолетние…", - заявила она. - "Мы знаем, что Netflix не стал бы показывать материалы, романтизирующие педофилию, расизм, гомофобию, геноцид или любые другие преступления против человечества. Мир сразу бы выступил против. Тем печальнее, что жертвы секс-торговли и похищений остаются незамеченными, и в фильме 365 дней их страдания превращаются в эротическую драму, как описывает его сам Netflix".

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейн заплатит жертвам крупную сумму