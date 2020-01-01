"Лучшее время, чтобы затупить": Культовый сериал Бивис и Батт-Хед перезапустят

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Бивис и Батт-Хед /Скриншот

Популярный анимационный сериал Бивис и Батт-Хед получить полноценный перезапуск на канале Comedy Central. Новую версию разработает создатель оригинала Майк Джадж, который также срежиссирует его и озвучит главных героев. Об этом сообщает издание Variety.

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"По ходу, сейчас самое лучшее время, чтобы снова затупить", - прокомментировал он новость. Перезапуск будет состоять из двух сезонов.

Напомним, что оригинальный сериал Бивис и Батт-Хед выходил с 1993-го по 2011-ый. В нем рассказывалось о двух подростках-раздолбаях. В общей сложности вышло восемь сезонов, а также полнометражный мультфильм Бивис и Батт-Хед уделывают Америку.

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