"Понадобилось 49 лет": Марк Уолберг рассказал о проблемах со здоровьем
Актер сообщил об этом в Instagram
Марк Уолберг/Getty Images
Знаменитый голливудский актер Марк Уолберг впервые узнал о новых проблемах со здоровьем. О них он сообщил своим подписчика в Instagram, поделившись фотографией.
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На снимке Уолберг запечатлен в медицинском центре, а на его спине можно увидеть аллергопробы.
"Мне понадобилось всего 49 лет, чтобы понять, что у меня аллергия почти на все", - признался актер.
Напомним, что последним вышедшим фильмом с Марком Уолбергом стал боевик от Netflix под названием Правосудие Спенсера.
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