"Понадобилось 49 лет": Марк Уолберг рассказал о проблемах со здоровьем

Актер сообщил об этом в Instagram

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Марк Уолберг /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Марк Уолберг впервые узнал о новых проблемах со здоровьем. О них он сообщил своим подписчика в Instagram, поделившись фотографией.

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На снимке Уолберг запечатлен в медицинском центре, а на его спине можно увидеть аллергопробы.

"Мне понадобилось всего 49 лет, чтобы понять, что у меня аллергия почти на все", - признался актер.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Марком Уолбергом стал боевик от Netflix под названием Правосудие Спенсера.

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