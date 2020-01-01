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Фестиваль Comic Con Ukraine-2020 отменили: Когда он пройдет

Мероприятие перенесли на 2021 год
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Comic Con Ukraine
Comic Con Ukraine
/instagram.com/comicconukraine

Культовый фестиваль поп-культуры, комиксов и косплея Comic Con Ukraine в этом году отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы на официальной странице в Facebook.

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Уточняется, что мероприятия перенесено на 2021-ый год. Оно пройдет 4 и 5 сентября на Арт-заводе Платформа, а все приобретенные билеты будут действительно в следующем году.

"Мы с вами не сможем встретиться этой осенью. Сейчас ситуация в стране и мире из-за пандемии COVID-19 все еще нестабильна и, к сожалению, крайне угрожающая, поэтому мы вынуждены перенести Comic Con Ukraine на 2021 год. Для нас важно, чтобы Comic Con Ukraine вызывал у вас приятные эмоции и оставлял лучшие воспоминания, как любимый и самый ожидаемый праздник. Поэтому мы не в праве рисковать", - говорится в обращении.

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