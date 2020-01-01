Черепашки-Ниндзя получат новый перезапуск

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Черепашки-Ниндзя /Flickr

Культовые Черепашки-ниндзя обзаведутся очередным киновоплощением от студии Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures, одним из руководителей которой является Сет Роген. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Уточняется, что новый проект станет CG-мультсериалом, режиссерское кресло которого займет Джефф Роу. Кроме этого, создатели сотрудничают с Netflix, разрабатывая двухмерный анимационный фильм, основанный на телесериале Эволюция Черепашек-ниндзя.

Напомним, что последней киноадаптацией Черепашек-ниндзя стала дилогия одноименных фильмов, выходивших в 2014 и 2016 годах.

Ранее сообщалось о том, что Disney выпустят киноремейк культового Робин Гуда