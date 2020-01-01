"Стало плохо": Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

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Михаил Ефремов /Facebook

Российский актер Михаил Ефремов, совсем недавно устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, перенес в ночь на 26-ое июня сердечный приступ. Об этом заявил его адвокат, слова которого передают россСМИ.

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Причиной случившегося стало потрясение, которое актер переживает после аварии. Известно, что из-за недомогания Ефремов отказался посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25-го июня, а также запретил вызывать ему скорую помощь.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", - рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

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