Переключиться на мобильную версию

"Стало плохо": Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

56-летний актер отказался вызывать скорую помощь
Поделись

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
/Facebook

Российский актер Михаил Ефремов, совсем недавно устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, перенес в ночь на 26-ое июня сердечный приступ. Об этом заявил его адвокат, слова которого передают россСМИ.

Читай также: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Причиной случившегося стало потрясение, которое актер переживает после аварии. Известно, что из-за недомогания Ефремов отказался посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25-го июня, а также запретил вызывать ему скорую помощь.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", - рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Ранее сообщалось о том, что порноактера Рона Джереми обвинили в изнасиловании

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Михаил Ефремов Михаил Ефремов пережил сердечный приступ сердечный приступ ДТП авария скандал Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь