Мэл Гибсон ответил на обвинения Вайноны Райдер в гомофобии и антисемитизме

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Мэл Гибсон /Getty Images

Совсем недавно актриса Вайнона Райдер в интервью призналась, что лишилась роли из-за своей еврейской внешности, а также вспомнила, как Мэл Гибсон отпускал в ее сторону антисемитские шутки. Теперь же его представители ответили на данное обвинение.

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По словам Райдер, Гибсон говорил, что она могла бы сыграть еврейку, сбежавшую из печи, а также обращался к ее знакомому-гею, подшучивая, что от него можно подхватить СПИД. Кроме этого, она заявила, что он даже пытался извиняться.

Однако представители актера и режиссера полностью опровергли эти заявления.

"Это на 100% ложь. Она врала об этом 10 лет назад, общаясь с прессой, и врет об этом сейчас. Она также соврала, что он тогда попытался извиниться перед ней. Несколько лет назад он связался с ней, чтобы обсудить ее ложь, но она отказалась от разговора", - рассказали у Гибсона.

Напомним, последним вышедшим фильмом с Мэлом Гибсоном стала драма Игра Разумов.

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