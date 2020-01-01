Вайнона Райдер призналась, что лишилась роли из-за еврейской внешности

Однако актриса не раскрыла, в каком проекте

Поделись







Вайнона Райдер /Getty Images

Знаменитая актриса Вайнона Райдер однажды потеряла роль в проекте, название которого она не стала раскрывать, из-за своей внешности. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.

Читай также: Квентина Тарантино раскритиковали и обвинили в расизме

По словам звезды, это произошло довольно давно. Студия, которая занималась производством фильма, заявила, что Райдер не получит роль из-за того, что ее внешность "слишком еврейская", а героиня якобы должна быть аристократкой.

Вайнона добавила, что неоднократно сталкивалась с антисемитизмом во время своей карьеры. Например, она призналась, что однажды Мел Гибсон пошутил, что она могла бы сыграть беглеца из печи, намекая на массовые убийства евреев во время Холокоста. Позже он принес извинения за свои слова.

Кроме этого, по словам актрисы, она довольно часто слышит выражения наподобие: "Ты еврейка? Но ты же такая красивая".

Читай также: Лиа Мишель попала в скандал и лишилась контракта

Напомним, что в последний раз актриса появлялась на экране в сериале Заговор против Америки, вышедшем в 2020-ом году. Ожидается, что она примет участие в четвертом сезоне Очень странных дел.

Ранее сообщалось о том, что Джастин Бибер прокомментировал обвинения в изнасиловании