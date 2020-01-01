"Нотр-Дам в огне": О пожаре в соборе Парижской Богоматери снимут фильм
Знаменитый оскароносный французский режиссер Жан-Жак Анно снимет новую драму о том, как в прошлом году горел собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает издание Deadline.
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Известно, что в картине используют как архивные материалы, так и отснимут новые. Сюжет будет охватывать события, которые длились в течение 24 часов, начиная с протестов Желтых жилетов, продолжая демонстрацией возможных причин пожара, а также работой пожарных.
Съемки фильма, который получил название Нотр-Дам в огне, начнутся в конце этого года. Дата выхода пока остается неизвестной.
Напомним, что одним из популярнейших фильмов Жан-Жака Анно является Семь лет в Тибете, где главную роль сыграл Брэд Питт.
Ранее сообщалось о том, что была названа дата выхода военной драмы Грейхаунд с Томом Хэнксом