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"Нотр-Дам в огне": О пожаре в соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Его режиссером станет Жан-Жак Анно
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Пожар с Соборе Парижской Богоматери
Пожар с Соборе Парижской Богоматери
/Getty Images

Знаменитый оскароносный французский режиссер Жан-Жак Анно снимет новую драму о том, как в прошлом году горел собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает издание Deadline.

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Известно, что в картине используют как архивные материалы, так и отснимут новые. Сюжет будет охватывать события, которые длились в течение 24 часов, начиная с протестов Желтых жилетов, продолжая демонстрацией возможных причин пожара, а также работой пожарных.

Съемки фильма, который получил название Нотр-Дам в огне, начнутся в конце этого года. Дата выхода пока остается неизвестной.

Напомним, что одним из популярнейших фильмов Жан-Жака Анно является Семь лет в Тибете, где главную роль сыграл Брэд Питт.

Ранее сообщалось о том, что была названа дата выхода военной драмы Грейхаунд с Томом Хэнксом

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