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Снятый во время пандемии хоррор Отписаться вошел в ТОП фильмов США

Режиссер Кристиан Нильсон снял ленту без бюджета
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Нильсон и Табах
Нильсон и Табах
/facebook.com/christian.nilsson2

Нью-Йоркский режиссер Кристиан Нильсон на карантине снял хоррор под названием Отписаться в приложении ZOOM. Теперь же лента возглавила американский кинопрокат, о чем он и рассказал у себя в Facebook.

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По словам Нильсона, во время работы над фильмом вместе с YouTube-блогером Эриком Табахом они знали, что все кинотеатры закрыты. Однако они шутили о том, что любой фильм, который бы вышел на больших экранах, сразу же стал бы лидером проката. Именно поэтому киноделы решили показать свою работу в безлюдном кинотеатре в Уэстхэмптон-Бич.

Табах и Нильсон выкупили все билеты в зале, поэтому фильм Отписаться стал самым кассовым в прокате, ведь он заработал таким образом 25 тысяч долларов. Примечательно, что Нильсон раскрыл и бюджет фильма - ноль долларов.

Информация о том, что хоррор вошел в ТОП фильмов проката в США, появилась на главном кассовом треке под названием Box Office Mojo.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный сериал на HBO Max

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Отписаться Хоррор кассовый фильм ТОП фильмов США Zoom фильм ужасов лучший фильм пандемия Все теги
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