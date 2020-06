Появление Человека-Паука: Раскрыты новые подробности блокбастера Веном 2

Поделись







Веном /Flickr

До выхода сиквела блокбастера Веном осталось ждать еще год, однако в СМИ снова просачивается информация о некоторых сюжетных моментах. Так, издание We Got This Covered сообщило, что в ленте может появиться Человек-Паук.

Утверждается, что появление ползучего супергероя ограничится лишь камео в сцене после титров. Вероятнее всего, зрители увидят лишь образ без участия Тома Холланда, что станет намеком на полноценное участие персонажа в третьем фильме о Веноме. Однако стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока не было.

Узнать, добавили Человека-Паука во второго Венома или нет, можно будет 24 июня 2021 года.

