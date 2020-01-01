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В Британии умер уличный кот Боб, который стал звездой мирового масштаба

Ему было 14 лет
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Кот Боб
Кот Боб
/facebook.com/StreetCatBob/

В Британии скончался знаменитый уличный кот по кличке Боб, которому было 14 лет. Он был героям различных книг-бестселлеров, а также художественного фильма, который посвящен ему.

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История Боба началась с того, что он приходит к бездомному уличному музыканту Джеймсу Боуэну, страдающему от наркозависимости. Тот не мог от него отделаться, а однажды помог животному, сводив его к ветеринару. После этого, постепенно привыкая к новому другу, тот стал для него едва ли не смыслом жизни.

"Боб спас мне жизнь. Все вот так просто. Он дал мне намного больше, чем просто дружба. Рядом с ним у меня появилась цель и направление в жизни, которых я никогда не имел… Успех, которого мы достигли, невероятен. Он встретил тысячи людей, повлиял на миллионы жизней. Никогда не было похожего кота - и никогда не будет. Я чувствую, как из моей жизни пропал свет. Я никогда его не забуду", - рассказал Джеймс, а его слова приведены на официальной странице Боба в Facebook.

В 2012-ом вылечившийся от наркозависимости Боуэн выпустил автобиографическую книгу (у нее есть два продолжения) Уличный кот по кличке Боб, которая была экранизирована в 2016-ом.

Ранее сообщалось о том, что умер известный 36-летний украинский джазмен Руслан Егоров

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