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Джуд Лоу стал тираном в многообещающем трейлере фильма Гнездо

Лента выйдет в сентябре этого года
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Гнездо
Гнездо
/Скриншот

На YouTube-канале киностудии IRC Films вышел официальный трейлер драматического триллера Гнездо с Джудом Лоу в главной роли. Его мировая премьера состоялась на кинофестивале Сандэнс в 2019-ом году.

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Сюжет ленты рассказывает об успешном предпринимателе по имени Рори, переехавшем из США в родную Великобританию. Но для того, чтобы достичь вершин, ему приходится лгать, изворачиваться и предавать людей. И он начинает заходить все дальше и дальше.

Фильм Гнездо выйдет в прокат 24-го сентября.

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